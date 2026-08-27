Claudia Sheinbaum se sorprende por investigación a Fernando Cerimedo: narcotráfico en Bolivia

Claudia Sheinbaum expresó su sorpresa al conocer que Fernando Cerimedo enfrenta una nueva investigación en Bolivia por presunto narcotráfico, vinculada al intento de asesinato de su esposa, Nadia Beller.

"¿Cerimedo?, ¿En Bolivia?, ¿Por narcotráfico?"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de agosto, Claudia Sheinbaum señaló el doble estándar de Fernando Cerimedo, quien ha acusado a su gobierno de ser un "narcogobierno" mientras él mismo es señalado por vínculos con grupos criminales.

Acciones de la autoridad

El fiscal Alexander Mendoza confirmó que se abrió un tercer proceso contra Fernando Cerimedo, sumado a los de enriquecimiento ilícito e intento de feminicidio contra Nadia Beller.

Sheinbaum muestra su sorpresa por investigación por presunto narcotráfico contra Cerimedo

La presidenta, quien ya se había pronunciado por el intento de feminicidio contra Nadia Beller, esposa del periodista de Argentina, reconoció que no tenía conocimiento de la investigación que vincularía este hecho con el narcotráfico.