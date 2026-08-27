Ariadna Montiel aplaza presentación de candidatos de Morena para 2027

"Ni esta semana ni la próxima": Ariadna Montiel aplaza presentación de candidatos de Morena

Ariadna Montiel informó que la presentación de candidatos para las elecciones 2027 se aplazó, pues no será "ni esta semana ni la próxima" cuando se den a conocer.

"Por ahora no tenemos programada una siguiente presentación, ni esta semana ni la próxima"

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Así lo sentenció en conferencia de prensa que ofreció el 27 de agosto, durante la cual dijo que los distintos calendarios que están circulando en redes carecen de certeza y mucho menos son oficiales.

¿Qué declaró Ariadna Montiel sobre los candidatos?

En ese sentido, Ariadna Montiel hizo un llamado a la calma entre los aspirantes a las candidaturas de Morena para las elecciones 2027, pues consideró que hay muchos que ya están "muy inquietos". Morena no presentará sus candidatos "ni esta ni la próxima semana".

A unos cuantos meses de que inicie el periodo de precampañas para las elecciones 2027, han comenzado a circular en redes sociales algunos calendarios de Morena con las supuestas fechas para la presentación de candidatos.

¿Qué información se ha difundido en redes sociales?

En ellos se establece que sería durante la primera semana de septiembre cuando se presentarían a los candidatos; sin embargo, Ariadna Montiel rechazó la información al señalar que aún no hay fechas en concreto.