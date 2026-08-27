Claudia Sheinbaum revisará propuesta del Día de los Abuelos Migrantes

Claudia Sheinbaum evalúa propuesta de declarar el 15 de octubre como Día de los Abuelos Migrantes para reconocer su papel en familias transnacionales. Claudia Sheinbaum recibió la propuesta de declarar el 15 de octubre como Día de los Abuelos Migrantes, iniciativa presentada por Patricia Hernández de la Fundación Fusión Latina Chicago.

“Revisamos con todo gusto que sea declarado el 15 de Octubre el Día de las abuelitas y abuelitos, de los abuelo migrantes en México”, afirmó Claudia Sheinbaum. La Fundación Fusión Latina Chicago busca reconocer el papel de los adultos mayores en familias transnacionales y su aporte en la transmisión de tradiciones y cultura.

La propuesta busca visibilizar la realidad de familias divididas por la migración.

Claudia Sheinbaum destacó durante la mañanera del 27 de agosto de 2026 que la propuesta no sustituye al Día del Abuelo en México, sino que busca visibilizar la realidad de miles de familias divididas por la migración. En México ya existe el Día del Abuelo y Día de los Abuelos Migrantes no busca sustituirlo.

Sheinbaum destaca que no sustituye al Día del Abuelo en México, celebrado el 28 de agosto.

Con la formalización del Día de los Abuelos Migrantes, se busca añadir valor a la transmisión de tradiciones, identidad y cultura hacia las nuevas generaciones en el extranjero.