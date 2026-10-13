Confirman rabia en una zorra en Cancún y buscan a personas que tuvieron contacto con el animal

La presencia del virus de la rabia en una zorra gris encendió las alertas sanitarias en Cancún, Quintana Roo, luego de que estudios de laboratorio confirmaran la infección del animal, localizado el pasado 3 de octubre en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) dio a conocer la situación el 11 de octubre e hizo un llamado a la ciudadanía para ubicar a las personas y mascotas que pudieron tener contacto con el ejemplar, con el propósito de brindarles orientación y seguimiento médico oportuno.

De acuerdo con la dependencia, el incidente ocurrió en un establecimiento situado en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, en el municipio de Benito Juárez.

Entre los contactos identificados se encuentra una niña de un año, quien sufrió un rasguño en un dedo. La menor fue atendida de inmediato por personal médico y recibió la vacuna antirrábica como medida preventiva. Según el reporte oficial, su estado de salud es bueno.

Como parte del procedimiento sanitario, la zorra fue sometida a eutanasia para llevar a cabo los análisis correspondientes. Posteriormente, las muestras se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se confirmó la presencia del virus de la rabia, identificado como Lyssavirus, perteneciente a la familia Rhabdoviridae.

Piden identificar a más personas y mascotas expuestas

Tras confirmarse el resultado, las autoridades mantienen labores de vigilancia epidemiológica y acciones preventivas para reducir la posibilidad de nuevos riesgos. Asimismo, precisaron que, hasta la fecha de publicación del comunicado, no se habían registrado casos de rabia en seres humanos en Quintana Roo.

La búsqueda se centra en quienes tuvieron contacto físico con la zorra en el estacionamiento del supermercado el 3 de octubre, así como en las personas cuyas mascotas pudieron acercarse al animal o interactuar con él.

La SESA recomendó a quienes se encuentren en esta situación comunicarse con las autoridades sanitarias o acudir a la unidad médica más cercana para recibir indicaciones y dar seguimiento al caso.

Para obtener información, la población puede llamar al 911 o al 998 888 6640, número disponible de lunes a viernes, de las 8:00 a las 16:00 horas.

Recomiendan evitar el contacto con animales silvestres

Ante este incidente, las autoridades reiteraron la importancia de no tocar ni intentar capturar animales silvestres que aparezcan en áreas urbanas.

La recomendación es conservar una distancia segura y reportar su presencia para que personal especializado se encargue de atender la situación, evitando así posibles exposiciones a enfermedades como la rabia.

Mientras continúan las acciones preventivas, las autoridades buscan identificar a todas las personas y mascotas que pudieron estar expuestas al ejemplar para determinar las medidas de atención correspondientes.