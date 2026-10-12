Ataque armado en refinería de Pemex en Minatitlán deja dos trabajadores heridos

Un ataque armado contra trabajadores de vigilancia de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Minatitlán, Veracruz, dejó dos personas lesionadas la noche del sábado 10 de octubre. Los presuntos responsables llegaron en una motocicleta, abrieron fuego contra los guardias y abandonaron el lugar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los agresores, su paradero o las razones que motivaron el ataque. Tampoco se han dado a conocer los nombres de los trabajadores afectados.

El ataque ocurrió en la entrada norte de la refinería Pemex en Minatitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes arribaron al acceso norte de la instalación petrolera y realizaron varios disparos contra el personal de seguridad que se encontraba en la entrada.

Tras herir a dos trabajadores, los responsables escaparon en la motocicleta, sin que hasta ahora se haya confirmado su localización.

Aproximadamente una hora después de la agresión, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron a la zona para implementar un operativo y resguardar el sitio donde ocurrieron los hechos.

En el despliegue participaron integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal. Los uniformados delimitaron el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

Las autoridades implementan un operativo tras el ataque armado en Veracruz.

A través de sus canales oficiales, Pemex confirmó que dos de sus trabajadores resultaron heridos durante el ataque registrado en la entrada norte de la refinería de Minatitlán. La empresa también indicó que mantiene colaboración con las autoridades para atender lo ocurrido.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició las investigaciones correspondientes en el lugar de la agresión, con el objetivo de establecer cómo sucedieron los hechos e identificar a los responsables.

Hasta ahora, no se ha informado sobre posibles detenciones ni se han establecido públicamente las causas del ataque.

Pemex y la Fiscalía de Veracruz investigan el ataque a sus trabajadores.

Las investigaciones continúan para esclarecer la agresión contra el personal de vigilancia de una de las instalaciones petroleras de Pemex en Veracruz.