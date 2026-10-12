Claudia Sheinbaum descarta encuentro con Gustavo Petro en México

# Sheinbaum descarta reunirse con Gustavo Petro durante su visita a México

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no tiene previsto reunirse con el exmandatario colombiano, quien visitó la Ciudad de México para participar en actividades culturales y políticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó sostener una reunión con el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su actual visita al país, al señalar que el político sudamericano no ha solicitado un encuentro con ella.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que tuvo conocimiento de la presencia de Petro en la capital mexicana por su participación en la Feria Internacional del Libro del Zócalo.

"No nos ha pedido reunión", respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la posibilidad de sostener conversaciones con el exmandatario colombiano.

Petro presenta su libro en la Feria Internacional del Libro

El sábado 10 de octubre, Gustavo Petro acudió al Zócalo capitalino para presentar su libro *Nuestra América en vilo*, además de ofrecer una conferencia ante los asistentes.

Durante su estancia en México, también participó en la edición número 30 del seminario internacional *Los Partidos y una Nueva Sociedad*, organizado por el Partido del Trabajo (PT).

Estas actividades formaron parte de su agenda pública durante su recorrido por territorio mexicano.

Último encuentro entre Sheinbaum y Petro

La última reunión entre Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro se llevó a cabo en septiembre de 2023, en Palacio Nacional. Posteriormente, el político colombiano continuó con actividades académicas en distintas partes del país.

Por ahora, la presidenta mexicana no confirmó una nueva reunión con el exmandatario, quien mantiene presencia en México a través de sus participaciones culturales y políticas.

La postura de Sheinbaum deja claro que, al menos durante esta visita, no existe un encuentro programado entre ambos dirigentes.