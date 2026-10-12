Huracán Simón baja a categoría 2 y se acerca a Jalisco

# Huracán ´Simón´ baja a categoría 2 y se acerca a las costas de Jalisco; mantiene rumbo hacia Sinaloa

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y mantiene en alerta a las autoridades por las lluvias intensas, las fuertes rachas de viento y el oleaje elevado en el Pacífico mexicano.

El huracán ´Simón´ se degradó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este lunes 12 de octubre, mientras continúa su desplazamiento hacia el noroeste, con dirección a las costas de Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del fenómeno se localizó aproximadamente a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El sistema meteorológico registró vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de cuatro kilómetros por hora.

Lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico

La circulación del huracán mantiene condiciones favorables para lluvias de distinta intensidad en varios estados del occidente y sur de México.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre precipitaciones intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, principalmente en las zonas costeras de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa.

Las lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos, mientras que las fuertes rachas de viento representan un riesgo por la posible caída de árboles, anuncios y estructuras vulnerables.

Asimismo, el oleaje elevado podría generar condiciones peligrosas para la navegación y las actividades turísticas en las playas.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Simón?

Según el reporte meteorológico, el ciclón continuará avanzando cerca de las costas del Pacífico mexicano, con una trayectoria que podría llevarlo frente a las costas de Nayarit antes de aproximarse a Sinaloa.

Los pronósticos contemplan que el sistema pierda intensidad gradualmente durante su desplazamiento. Sin embargo, su evolución dependerá de las condiciones atmosféricas y oceánicas de las siguientes horas.

Autoridades piden extremar precauciones

Ante los efectos del huracán, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

También se pide evitar ingresar al mar cuando existan restricciones, mantenerse alejado de zonas inundables y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Aunque Simón disminuyó su intensidad a categoría 2, el fenómeno continúa representando un riesgo por sus vientos, las lluvias y el oleaje que genera en el litoral del Pacífico mexicano.