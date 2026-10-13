Polémica por video de Meli Espinoza recibiendo masaje en su oficina

Meli Espinoza, política de Baja California y exsíndica procuradora de Tijuana, se encuentra en el centro de las críticas luego de que se viralizara un video en el que aparece recibiendo un masaje mientras permanece sentada en su oficina.

En la grabación, María del Carmen Espinoza comenta que, después de convivir con integrantes de la colonia 3 de Octubre y disfrutar de "un rico pollito", había llegado la hora de descansar. Durante la escena, una mujer a quien identifica como Yara le da un masaje en las manos.

La difusión de las imágenes generó cuestionamientos sobre la situación, especialmente porque el hecho ocurre mientras Espinoza busca abrirse paso nuevamente dentro de Morena, partido al que regresó después de militar en el Partido del Trabajo (PT).

De Morena al PT y de regreso

La trayectoria política de Meli Espinoza ha estado vinculada con Morena y con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. En 2017, se desempeñó en el área de Comunicación Social, Difusión y Propaganda del partido en Tijuana.

Posteriormente, en 2019, asumió la titularidad de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, durante el gobierno municipal de Arturo González Cruz. Permaneció en el puesto hasta 2021, periodo en el que también mantuvo cercanía política con Bonilla.

Las diferencias que surgieron entre el entonces alcalde y el exgobernador marcaron el entorno político en el que se desenvolvió Espinoza durante su gestión municipal.

Tras concluir su responsabilidad en el Ayuntamiento, continuó relacionada con el equipo de Bonilla y participó en espacios de comunicación vinculados con él. En 2023, se incorporó al PT y, al año siguiente, compitió por una diputación local en el distrito 14 de Tijuana.

En junio de 2026, anunció su salida del Partido del Trabajo para iniciar una etapa de independencia política. Sin embargo, en agosto formalizó su regreso a Morena, organización en la que había comenzado su carrera.

Busca una posición rumbo a 2027

En octubre de 2026, Espinoza se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tijuana.

Esta posición está relacionada con el proceso de definición de candidaturas para las elecciones de 2027, por lo que su regreso al partido y sus aspiraciones políticas forman parte del contexto en el que se difundió el video.

Mientras su participación en el proceso interno avanza, las imágenes del masaje han puesto su nombre en la conversación pública y han provocado cuestionamientos sobre las prácticas asociadas con la austeridad que promueve Morena.

La polémica deja en el aire una interrogante que ha surgido a raíz de la grabación: ¿cómo se relaciona este tipo de escenas con el discurso de austeridad del partido?