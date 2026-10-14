Huracán Trudy se intensifica y podría afectar a México

¡Alerta por huracán Trudy! Podría alcanzar categoría 4 y acercarse a México

La tormenta tropical Trudy mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas debido a su posible intensificación hasta convertirse en un huracán categoría 4 frente a las costas del Pacífico mexicano. El fenómeno podría acercarse a los estados de Michoacán y Colima durante los próximos días, mientras sus bandas nubosas amenazan con provocar lluvias intensas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico citado por Vanguardia, a las 9:00 de la mañana del miércoles 14 de octubre, Trudy se encontraba a 535 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora. El sistema se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Detalles confirmados

Trudy podría provocar lluvias intensas, inundaciones y deslaves. Las autoridades advierten que las bandas nubosas de Trudy podrían ocasionar precipitaciones intensas, elevar los niveles de ríos y arroyos y provocar inundaciones, desbordamientos y deslaves. El pronóstico citado por Vanguardia señala que el ciclón podría alcanzar la categoría 3 durante la madrugada del viernes 16 de octubre y fortalecerse hasta la categoría 4 ese mismo día, frente a las costas de Michoacán y Colima. Para el domingo 18, se prevé que pueda acercarse a Jalisco, con Manzanillo y Puerto Vallarta entre las zonas de mayor proximidad prevista.

Impacto en la comunidad

A la amenaza de Trudy se suma el huracán Simón, que se encontraba en categoría 2 frente a las costas de Jalisco, con vientos sostenidos de 167 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros, según el reporte de Vanguardia. Ante ambos fenómenos, las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar, mantenerse alejados de zonas costeras con oleaje elevado y atender las indicaciones de Protección Civil. Es importante seguir los avisos oficiales, ya que la trayectoria y la intensidad de los ciclones pueden cambiar.

Nota: La categoría 4 es una posibilidad pronosticada para Trudy, no una condición confirmada. El Centro Nacional de Huracanes informó el 14 de octubre que el sistema aún era tormenta tropical y que se esperaba su intensificación.