Fernando Félix Corrales, conocido como "El Chapo Félix" e identificado por las autoridades como presunto operador de las Fuerzas Especiales Zambada, fue detenido junto con otras tres personas en Tamazula, Durango. La célula está vinculada con Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

La captura ocurrió la tarde del miércoles 25 de noviembre, cerca del poblado de Cupia, y fue confirmada este jueves por el Gabinete de Seguridad. Entre las personas detenidas se encuentra un menor de edad, cuya identidad fue reservada.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron en el despliegue, que incluyó trabajos de inteligencia, recorridos terrestres y apoyo de aeronaves.

Durante la vigilancia, los efectivos localizaron sobre una brecha a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico. Según el informe federal, al advertir la presencia de las autoridades, los individuos intentaron escapar hacia una zona de maleza.

Los agentes les dieron alcance y concretaron las cuatro detenciones. En el lugar aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de distintos calibres y seis chalecos balísticos. El material quedó bajo resguardo para ser presentado ante la autoridad ministerial.

Las aeronaves de la Marina brindaron seguridad al personal desplegado en tierra. Debido a las condiciones de difícil acceso del terreno, las autoridades determinaron trasladar por vía aérea a los detenidos y los objetos asegurados.

El Registro Nacional de Detenciones ubica el arresto de Félix Corrales a las 16:00 horas del miércoles, en un camino de terracería cercano a Cupia. El registro señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana efectuó la detención y que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público.

Junto con él fueron detenidos otros dos adultos, identificados como Javier "N" y Marco "N", además del adolescente. Las imágenes difundidas por las autoridades mantienen cubierto el rostro del menor para proteger su identidad.

La identificación de "El Chapo Félix" como operador de las Fuerzas Especiales Zambada forma parte de los señalamientos oficiales. Corresponderá al Ministerio Público Federal determinar su situación jurídica y la de las otras personas capturadas, a partir de los elementos reunidos durante la intervención.

Tras informar los resultados, el Gabinete de Seguridad anunció que continuará las operaciones coordinadas en Sinaloa y los estados vecinos. Señaló que estas acciones buscan detener a generadores de violencia, reducir las capacidades de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región.