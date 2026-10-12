Huracán Simón provoca inundaciones en Jalisco y Colima; autoridades mantienen la alerta en el Pacífico

El huracán Simón continúa su desplazamiento hacia el norte por aguas del océano Pacífico, después de modificar su trayectoria y reducir su intensidad a categoría tres. Pese a que evitó impactar directamente en la costa de Jalisco y Colima, el fenómeno ha provocado inundaciones, lluvias intensas y fuertes marejadas en el litoral mexicano.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó este lunes sobre la muerte de una persona en Chilpancingo, Guerrero, relacionada con el paso del fenómeno meteorológico. Mientras tanto, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones y el oleaje.

¿Qué declararon las autoridades sobre el huracán Simón?

La amenaza aumentó durante el fin de semana, cuando Simón alcanzó la categoría cuatro y avanzó en dirección a Puerto Vallarta. Sin embargo, entre el sábado y el domingo modificó su rumbo hacia mar abierto y perdió intensidad, lo que redujo el riesgo de un impacto directo en esta zona de Jalisco.

Lluvias e inundaciones mantienen en alerta al litoral

Aunque el huracán permanece en el mar, sus efectos continúan sobre distintas zonas costeras. Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron áreas inundadas por las lluvias y el ingreso del agua de mar.

De acuerdo con los pronósticos citados por Protección Civil, se esperan precipitaciones extraordinarias y torrenciales en Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán, aunque su intensidad podría disminuir gradualmente.

El oleaje también representa un peligro. Las previsiones oficiales señalaron olas de entre ocho y diez metros en las costas de Jalisco, mientras que en Colima podrían alcanzar de seis a ocho metros. Para Nayarit se estimaron alturas de cuatro a seis metros y, en el sur de Sinaloa, de tres a cinco metros.

Además, se advirtió sobre una posible marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Acciones de la autoridad ante el huracán Simón

Ante el fortalecimiento que presentó Simón en días recientes, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró la alerta máxima en 28 municipios: 22 de Jalisco y seis de Colima. Entre las zonas bajo vigilancia se encontraba Puerto Vallarta y su área metropolitana.

Como parte de las medidas de prevención, el aeropuerto de Puerto Vallarta anunció el sábado la suspensión de sus operaciones hasta la mañana del lunes, debido al riesgo que representaba el huracán.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el despliegue de más de 4 mil 600 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. El operativo incluyó maquinaria pesada y personal de sanidad, intendencia y comunicaciones.

Las acciones de protección también contemplaron el traslado de habitantes a refugios temporales. En Colima, 263 personas fueron llevadas a seis albergues, mientras que en Jalisco se reportó el traslado de 739 personas a 24 refugios.

Impacto en la comunidad y pronósticos futuros

La trayectoria prevista mantiene al huracán avanzando lentamente en dirección norte-noroeste, en paralelo a la costa mexicana. Según las previsiones, la interacción con el litoral podría ocasionar una nueva disminución de su fuerza.

El fenómeno podría degradarse a categoría dos antes de aproximarse a la costa sur de Sinaloa, en las inmediaciones de Escuinapa y Mazatlán, donde se esperaba que llegara con menor intensidad.

Aunque el cambio de rumbo disminuyó la amenaza de un impacto directo en Jalisco y Colima, las lluvias, las inundaciones y el oleaje elevado siguen siendo motivos de preocupación para las autoridades y la población de las zonas costeras.