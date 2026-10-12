Protesta por agua limpia en Jalisco termina en choques con policías y uso de gas lacrimógeno

Lo que inició como una movilización para exigir agua de mejor calidad en Jalisco derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad frente a Casa Jalisco, en Guadalajara. Durante los incidentes, la policía recurrió al uso de agua y gas lacrimógeno para contener las agresiones.

Según los reportes, los hechos se intensificaron alrededor de las 13:20 horas del domingo 11 de octubre, cuando algunos participantes comenzaron a arrojar agua sucia, botellas y palos contra los policías estatales encargados de resguardar el inmueble. Entre las personas señaladas por participar en estas acciones presuntamente se encontraban integrantes del denominado bloque negro.

El uso de agentes lacrimógenos también alcanzó a personas que no participaban en las agresiones y que se encontraban en la protesta de manera pacífica. Entre los afectados habría niños y adultos mayores, quienes quedaron expuestos al gas durante los momentos de mayor tensión.

En cuanto al saldo de los enfrentamientos, versiones extraoficiales señalaron que 12 personas fueron detenidas. Asimismo, trascendió que una persona se desvaneció y necesitó atención de paramédicos, presuntamente debido a los efectos del gas lacrimógeno. Un elemento de seguridad también habría resultado afectado.

Hasta el momento, los datos relacionados con las detenciones y las personas lesionadas o afectadas no cuentan con confirmación oficial.

Ante el incremento de los disturbios, las autoridades solicitaron refuerzos y desplegaron elementos de la Policía de Guadalajara para atender la situación.

Se espera que las instancias correspondientes proporcionen información oficial sobre el número de detenidos y las personas que requirieron atención durante la movilización.

La protesta surgió por el descontento ciudadano ante la calidad del agua en Jalisco, pero los enfrentamientos y la intervención policial con gas lacrimógeno terminaron por convertirse en los principales acontecimientos de la jornada frente a Casa Jalisco.