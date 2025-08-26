Alerta en México por la Tormenta Negra que amenaza a 17 estados

Alerta por intensas lluvias: "Tormenta Negra" pone en riesgo a 17 estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil han emitido alertas por un fuerte sistema de lluvias que afectará este lunes a 17 estados del país, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en algunas zonas.

El fenómeno, relacionado con lo que internacionalmente se conoce como "Tormenta Negra", amenaza con provocar inundaciones severas, deslaves en regiones montañosas y afectaciones viales en múltiples áreas urbanas.

Los estados en riesgo por lluvias intensas son:

Jalisco

Colima

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En áreas montañosas, se advierte sobre posibles derrumbes y deslaves, mientras que en las costas se espera oleaje elevado y marejadas, por lo que se recomienda extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

Aunque en México el término "Tormenta Negra" no forma parte del sistema oficial de alertas meteorológicas, se trata de una clasificación utilizada en países como Hong Kong para advertir sobre niveles extremos de lluvia. En ese sistema, el color negro representa la alerta máxima, por encima del ámbar y el rojo.

Las autoridades piden a la población estar al tanto de los comunicados del SMN y de los sistemas estatales de protección civil, especialmente en zonas vulnerables a deslaves, inundaciones o crecidas de ríos.