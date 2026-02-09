Alerta por sarampión: Edomex impone cubrebocas obligatorio en escuelas

El avance de los casos de sarampión en México encendió las alertas en el Estado de México, donde las autoridades ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas como parte de una estrategia para frenar la propagación de la enfermedad.

Luego de que Jalisco anunciara recientemente medidas similares en sus planteles educativos, el Edomex decidió retomar protocolos sanitarios que deberán aplicarse en todos los niveles escolares. La instrucción fue emitida a través de un comunicado del Instituto de Salud del Estado de México y está dirigida a las autoridades educativas de la entidad.

Medidas implementadas por el Edomex

Entre las disposiciones se encuentran la promoción de la vacunación, la instalación de filtros sanitarios diarios en los accesos a las escuelas, el uso obligatorio de cubrebocas, la difusión de los protocolos a seguir en caso de presentar síntomas de sarampión y el monitoreo y reporte de posibles casos. También se pidió mantener una adecuada ventilación, fomentar el lavado de manos y reforzar las medidas de higiene respiratoria.

Las acciones preventivas entrarán en vigor a partir del 9 de febrero, aunque no se ha informado por cuánto tiempo permanecerán activas.

Contexto de la situación del sarampión

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en lo que va del 2026 se han confirmado 29 casos de sarampión en el Estado de México, cifra menor en comparación con los más de 1,100 contagios reportados en Jalisco. Aun así, las autoridades buscan evitar un mayor incremento.

Como parte de esta estrategia, del 7 al 15 de febrero se llevará a cabo la Semana Estatal de Vacunación contra el sarampión, periodo en el que se contempla la aplicación de alrededor de 400 mil dosis.