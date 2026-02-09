Aumento de precios en enero 2026: Inflación en México alcanza 3.79%

Aumenta la inflación en enero de 2026 a 3.79 % a tasa anual; cigarros y refrescos al alza

Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se calculó que el aumento mensual fue de 0.38 % en los productos de la canasta básica.

El INPC registró un aumento del 0.38 % con respecto al mes anterior (diciembre de 2025), alcanzando un nivel de 143.588 puntos porcentuales, por lo que la inflación general anual se ubicó en 3.79 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.29 % y la anual de 3.59 %, aumentando 0.2 puntos porcentuales en enero de 2026. "El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo", puntualiza el Inegi.

Inflación subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más cambiantes o que no responden a condiciones de mercado— aumentó 0.60 % a tasa mensual. Las mercancías crecieron 0.92 % y los servicios 0.30 % en sus precios.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y "tarifas autorizadas por el gobierno"— presentó una disminución del 0.36 % a nivel quincenal. Los productos agropecuarios cayeron 0.86 %.

INPC productos con mayor incidencia en el INPC

Los cigarrillos (14.51 %), refrescos envasados (5.53), así como loncherías, fondas, torterías y taquerías (1.18) presentaron mayores incrementos en sus precios, en términos mensuales.

En contraste, el transporte aéreo (-36.64 %), el huevo (-6.31) y el gas doméstico LP (-2.75 %) disminuyeron sus precios en enero 2026 con respecto a diciembre de 2025.