México envía ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis energética

En un contexto marcado por el agravamiento de la crisis energética en Cuba, el Gobierno de México informó el envío de ayuda humanitaria a la isla, consistente en más de 800 toneladas de insumos básicos transportados en dos buques de la Armada mexicana.

La decisión se da luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que impondría aranceles adicionales a los países que suministren petróleo al gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel. Tras esta amenaza, México dejó de enviar crudo, aunque mantuvo su respaldo humanitario.

De acuerdo con un comunicado oficial, el apoyo fue enviado el 8 de febrero y tiene como objetivo atender a la población civil. El buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal.

Detalles confirmados

Por su parte, el buque Isla Holbox lleva aproximadamente 277 toneladas de leche en polvo. Según las autoridades mexicanas, el cargamento completo tardará alrededor de cuatro días en arribar a territorio cubano.

El gobierno mexicano destacó que la ayuda humanitaria forma parte de una política constante de apoyo a pueblos que atraviesan situaciones difíciles, recordando que en otros momentos también se brindó asistencia a Estados Unidos durante los incendios en California y recientemente a Chile, ante emergencias similares.

Reacciones oficiales

Mientras tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que el panorama para el país se complicará en los próximos días. Ante la situación, anunció que se prepara un plan de emergencia y advirtió a la población sobre un periodo complejo: "Vamos a vivir días difíciles."