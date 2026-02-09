Claudia Sheinbaum recupera más de 200 concesiones mineras en México

El Gobierno de México anunció que más de 200 concesiones mineras regresarán al Estado mexicano, al tratarse de sitios que no se encuentran en operación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia mañanera de este lunes desde Palacio Nacional.

La mandataria explicó que la devolución de los títulos se realizó a petición del gobierno, y que las empresas accedieron de manera voluntaria, lo que abre un nuevo capítulo en la gestión pública de los recursos naturales.

Recuperación de concesiones y control del Estado

El anuncio se da en un contexto de revisión de la política minera nacional, así como de conversaciones preliminares con Estados Unidos sobre un plan de acción en minerales críticos, sin comprometer la soberanía mexicana.

Sheinbaum adelantó que en los próximos días se dará a conocer información detallada sobre las concesiones que serán devueltas, subrayando que se trata de espacios que no estaban en producción activa.

La presidenta destacó que este proceso busca ordenar el sector minero, evitar la retención especulativa de terrenos y fortalecer la capacidad del Estado para decidir el destino de los recursos.

Además, dejó claro que no se iniciará un proceso de apertura de nuevas minas, marcando una postura de cautela ambiental, económica y legal en torno a la explotación minera.

Minerales críticos y soberanía nacional

En relación con el anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sobre un posible plan conjunto con Estados Unidos para minerales críticos, Sheinbaum precisó que "no hay nada firmado" y que las conversaciones apenas comenzarán.

Recalcó que no habrá cambios en la legislación vigente ni se permitirá la entrega de recursos naturales, afirmando que cada país realizará su propia exploración en su territorio, bajo sus propias leyes.

"El plan habla de soberanía, eso significa que Estados Unidos investiga en su país y México en el suyo", puntualizó, descartando cualquier esquema de exploración conjunta.

Comercio justo y demanda global de minerales

Sheinbaum señaló que la definición de minerales críticos varía entre países, pero coincidió en que la demanda global por tierras raras y otros insumos estratégicos está en aumento.

Estos minerales son esenciales para sectores como la industria automotriz, la fabricación de electrónicos y el desarrollo de tecnologías limpias, lo que ha intensificado la competencia internacional.

Ante este escenario, la presidenta consideró que el camino adecuado es impulsar un comercio justo, sustentado en tratados internacionales existentes y en el respeto a la soberanía de cada nación.