Claudia Sheinbaum pide aclaración sobre armas en manos de narcos

Claudia Sheinbaum pedirá a Estados Unidos aclarar por qué armas militares llegan a narcos mexicanos. México revisa el tráfico de armamento y refuerza la cooperación bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno de México revisa con atención los reportes sobre la presencia de armas y municiones fabricadas para uso exclusivo del ejército de Estados Unidos en poder de organizaciones criminales mexicanas.

El Gobierno de México revisa el tráfico de armamento militar en el país.

El caso ha encendido alertas tanto en el ámbito de la seguridad pública como en la agenda diplomática, debido a la necesidad de esclarecer cómo este armamento cruza la frontera y termina en manos del crimen organizado. Sheinbaum adelantó que el tema será planteado en las mesas de diálogo con Washington, como parte de un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional contra el tráfico de armas.

La presidenta subrayó que información preliminar apunta al decomiso en México de munición calibre .50, un tipo de proyectil diseñado para equipamiento militar estadounidense, lo que representa un desafío para las fuerzas de seguridad nacionales.

Sheinbaum destaca el riesgo que representa el armamento militar para la seguridad pública.

Este tipo de armamento, por su alto poder destructivo, incrementa la capacidad de fuego de los grupos criminales, elevando el riesgo para autoridades, civiles y operativos en zonas de alta incidencia delictiva. Para el Gobierno federal, el hallazgo no solo evidencia un problema de contrabando transfronterizo, sino también la necesidad de revisar los controles de exportación y rastreo del lado estadounidense.

México busca fortalecer la cooperación bilateral para combatir el tráfico de armas.

Sheinbaum afirmó que México buscará una explicación directa del gobierno de Estados Unidos sobre el origen y la ruta de estas armas y municiones. “Vamos a hablar con el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas y balas lleguen aquí”, señaló la mandataria, reforzando la postura de responsabilidad compartida en el combate al tráfico ilegal de armas. El objetivo, explicó, es fortalecer los mecanismos de rastreo, identificar las rutas de contrabando y evitar que armamento militar termine en manos de la delincuencia organizada en territorio mexicano.