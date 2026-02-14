Alessandra Rojo, denuncia agresión de comerciantes en San Cosme

La tensión política y social en el corazón de la capital mexicana alcanzó un punto crítico este fin de semana tras los violentos incidentes registrados en las inmediaciones del Metro San Cosme. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció públicamente haber sido víctima de una "emboscada" y agresiones físicas directas mientras encabezaba un operativo de reordenamiento del comercio informal en la vía pública, un evento que subraya la complejidad de la gobernanza en una de las demarcaciones más conflictivas de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes y las primeras horas de este sábado, cuando personal de la alcaldía intentaba retirar puestos instalados de manera irregular en la zona de Ribera de San Cosme. Según el testimonio de la funcionaria, un grupo numeroso de personas, presuntamente vinculadas a liderazgos de comerciantes, irrumpió de manera violenta para impedir las labores de las autoridades. Rojo de la Vega informó a través de sus redes sociales que fue golpeada y derribada de una motocicleta, mostrando evidencias de raspones y contusiones en el rostro, espalda y hombros, además de reportar que varios miembros de su equipo resultaron con heridas de consideración.

La alcaldesa señaló directamente que los agresores podrían estar ligados a grupos de interés que han operado históricamente en la zona, mencionando una supuesta protección o permisos irregulares otorgados por instancias del gobierno central. Durante una transmisión en vivo, Rojo de la Vega lamentó la ausencia de apoyo por parte de las fuerzas de seguridad capitalinas durante el momento más álgido del enfrentamiento, calificando la situación como un ataque directo a su integridad y a las acciones de recuperación del espacio público que ha impulsado desde el inicio de su administración.

Ante la gravedad de lo sucedido, la titular de la Cuauhtémoc presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se identifique a los responsables de las agresiones. Este incidente reabre el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y la resistencia de los grupos de comercio ambulante ante los intentos de regularización en zonas estratégicas. Mientras las investigaciones avanzan, el entorno de San Cosme permanece bajo una vigilancia reforzada y un clima de incertidumbre que pone a prueba la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en la capital.