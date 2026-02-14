¿Te quedaste más tiempo en el trabajo? Así se pagan las horas extra

CIUDAD DE MÉXICO — La cultura laboral en México atraviesa un periodo de transformación profunda en 2026, marcado por el debate sobre la reducción de la jornada laboral y el estricto cumplimiento de los derechos adquiridos. En este contexto, el pago de las horas extraordinarias se mantiene como uno de los pilares fundamentales de la Ley Federal del Trabajo para garantizar que el esfuerzo adicional de los empleados sea remunerado de manera justa y conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con las disposiciones actuales, el cálculo de las horas extra se divide en dos categorías principales que buscan desincentivar las jornadas excesivas. El primer bloque corresponde a las primeras nueve horas adicionales trabajadas a la semana. Estas horas deben pagarse al doble del salario ordinario, lo que representa un recargo del cien por ciento sobre el valor de la hora normal. Por ejemplo, si un trabajador percibe 100 pesos por hora, cada una de estas primeras nueve unidades de tiempo extra deberá liquidarse en 200 pesos.

Sin embargo, la legislación establece un límite de protección para la salud del trabajador. Cuando el tiempo extraordinario excede las nueve horas semanales, el excedente debe pagarse al triple, es decir, con un recargo del doscientos por ciento. Siguiendo el ejemplo anterior, a partir de la décima hora, el pago por cada hora adicional ascendería a 300 pesos. Es importante destacar que la ley prohíbe que el tiempo extra exceda las tres horas diarias o se realice más de tres veces por semana, aunque en la práctica el pago triple es obligatorio sin importar si se respetaron o no estos límites.

Para aquellos trabajadores que enfrentan negativas de pago por parte de sus empleadores, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece mecanismos de reclamación gratuitos. Los empleados tienen un plazo de hasta un año para exigir el pago de sus prestaciones adeudadas. Para iniciar el proceso, es recomendable contar con comprobantes de asistencia, recibos de nómina y cualquier evidencia que documente el tiempo laborado. Las autoridades enfatizan que las horas extra no deben sustituirse por días de descanso ni otros beneficios en especie, ya que su compensación es estrictamente monetaria y obligatoria bajo el marco legal mexicano.