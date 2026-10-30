Alfonso de Nigris anuncia su intención de ser gobernador de Nuevo León

El conductor e influencer Alfonso "Poncho" de Nigris manifestó públicamente su intención de buscar la gubernatura del estado de Nuevo León en el futuro. El regiomontano dio a conocer sus aspiraciones políticas mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, donde aseguró que su objetivo principal será implementar programas sociales y encabezar un proyecto de reforestación masiva en la entidad.

Durante el mensaje difundido en sus redes sociales, De Nigris afirmó que contempla contender por el cargo ejecutivo estatal cuando cumpla 55 años de edad. En sus declaraciones, el generador de contenido sostuvo que cuenta con estabilidad financiera suficiente para no depender del presupuesto público e insistió en que su motivación radica en dejar un legado ambiental para la población neolonesa mediante la creación de áreas verdes y la siembra de árboles en todo el territorio estatal.

"Me voy a lanzar para gobernador de Nuevo León pronto, a los 55, cantada vale doble. Voy a ayudar a toda la gente, a toda. No tengo la necesidad de agarrar un peso de nadie, al contrario. Voy a armar el mejor bosque, voy a arbolar todo Nuevo León, va a ser un estado lleno de árboles, porque nos hace falta oxígeno", expresó el creador de contenido durante el video publicado en su perfil oficial.

¿Qué antecedentes tiene Alfonso de Nigris en política?

Esta postura no representa la primera incursión del presentador en la contienda electoral del estado. En abril de 2018, el regiomontano formalizó su registro como candidato a diputado local por el Distrito 1 de Monterrey con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México. A lo largo de su carrera en los medios de comunicación, De Nigris ha participado en múltiples producciones televisivas y formatos de telerrealidad, destacando su paso por programas como Big Brother México en 2003 y La Casa de los Famosos México en 2023, certámenes en los que obtuvo el tercer lugar.

¿Cuáles son los planes de Alfonso de Nigris para Nuevo León?

Hasta el momento, el influencer no ha especificado las siglas partidistas bajo las cuales buscaría concretar sus aspiraciones políticas, ni ha presentado una plataforma de gobierno o calendario formal de registro electoral. Las declaraciones emitidas en la plataforma digital se mantienen como una postura a futuro dentro del panorama político local de Nuevo León.