Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por caso Carlos Manzo

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rosa Alejandra "N", funcionaria del Ayuntamiento de Uruapan, por su presunta implicación en el delito de encubrimiento por favorecimiento dentro de las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

La detención se concretó durante la ejecución de un cateo autorizado por un juez de control en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en el municipio de Uruapan. Tras el operativo de captura, la servidora pública fue puesta a disposición de la autoridad judicial requirente para que se determine su situación legal conforme a los plazos establecidos por la ley.

Detalles confirmados

La representación social enfatizó que las indagatorias en torno al asesinato del edil continúan abiertas para recabar todos los elementos de prueba necesarios, precisando que respecto a la procesada se mantiene vigente el principio constitucional de presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso penal.

Acciones de la autoridad

El operativo se suma a una serie de diligencias judiciales previas vinculadas al caso, entre las que destaca la detención realizada en Jalisco de Alexis "N", señalado por las autoridades federales como presunto operador de la estructura criminal investigada por la autoría intelectual y material del atentado contra el presidente municipal.