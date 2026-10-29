Claudia Sheinbaum asiste a honras fúnebres de Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que asistirá este jueves a las honras fúnebres del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en las instalaciones del Panteón Francés de San Joaquín, al tiempo que anunció que buscará entablar un diálogo directo con los familiares del histórico líder de la izquierda mexicana para acordar la organización de un homenaje institucional en su memoria.

Durante su conferencia de prensa matutina realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal informó que adaptó su agenda de actividades públicas para acudir al recinto funerario ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. La mandataria detalló que se trasladará al cementerio capitalino tras encabezar un acto protocolario con egresados de la escuela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, previo a continuar con la gira de trabajo que tiene programada en el estado de Hidalgo.

La mandataria federal enfatizó que la prioridad del Gobierno de la República es reunirse en primera instancia con los deudos del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la finalidad de plantear de manera conjunta diversas alternativas de reconocimiento público a quien catalogó como un actor fundamental en la transformación de la vida pública y política contemporánea del país.

El cuerpo de Cárdenas Solórzano fue trasladado durante la noche del miércoles a las instalaciones del Panteón Francés de San Joaquín, localizado sobre la Calzada Legaria, sitio donde su círculo cercano y familiares llevan a cabo las velaciones correspondientes. El ex candidato presidencial de 92 años de edad falleció en el Hospital Ángeles Metropolitano, situado en la colonia Roma Sur de la capital del país, sin que las autoridades o la familia hayan dado a conocer las causas clínicas del fallecimiento.

En ese mismo recinto reposan los restos de su esposa, Celeste Batel, fallecida en octubre de 2021. La partida del primer jefe de Gobierno electo de la capital del país generó una serie de reacciones y condolencias dentro de la clase política nacional, reconociendo de forma unánime la relevancia de su trayectoria en el desarrollo de las instituciones democráticas de la nación.

Por el momento, la jefa del Ejecutivo federal precisó que la definición sobre el formato y la fecha exacta del homenaje estatal quedará supeditada a los acuerdos que se alcancen durante los encuentros privados que sostendrá con la familia del destacado político mexicano en las próximas horas.