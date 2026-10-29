Siete mexicanos heridos en choque de trenes en España: SRE

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que siete ciudadanos mexicanos resultaron con heridas leves y un connacional más se encuentra en calidad de desaparecido tras un violento choque entre dos trenes de alta velocidad registrado en la provincia de Toledo, España.

Las autoridades diplomáticas mexicanas informaron mediante un comunicado oficial que el grupo de siete lesionados recibió atención médica inmediata en establecimientos hospitalarios de la zona. Tras ser evaluados por los equipos sanitarios y descartarse complicaciones de gravedad, las siete personas fueron dadas de alta.

Respecto al ciudadano mexicano cuyo paradero aún no ha sido verificado, la Embajada de México en España mantiene un seguimiento prioritario de la situación y brinda acompañamiento constante a los familiares. El encargado de la sección consular acudió al centro de atención de emergencias para formalizar el reporte de desaparición correspondiente ante las autoridades de la Guardia Civil en Toledo.

Detalles confirmados

El grave percance ferroviario ocurrió cerca de la localidad de Urda, sobre la ruta de alta velocidad que une a la ciudad de Madrid con el sur del país en Sevilla. De acuerdo con los primeros reportes brindados por los servicios de emergencia, el accidente involucró a un convoy tipo AVE operado por la compañía pública Renfe y a otra formación de pasajeros perteneciente a la empresa privada Iryo.

Las primeras hipótesis sobre la mecánica de los hechos indican que uno de los trenes embistió por la parte posterior al otro convoy, el cual se encontraba detenido sobre el trazado de las vías. La fuerza del choque desencadenó el descarrilamiento de varios vagones y su posterior caída hacia un terraplén aledaño.

Impacto en la comunidad

El saldo preliminar provisto por las autoridades locales de rescate asciende a al menos 68 personas fallecidas y decenas de pasajeros con heridas de diversa consideración. Diversos contingentes de bomberos, personal médico de urgencias y corporaciones de seguridad continúan desplegados en la zona de las vías para rescatar a las víctimas y realizar el retiro de las estructuras siniestradas.

Como consecuencia directa del accidente y de las labores periciales en el lugar, la circulación de trenes de alta velocidad entre la capital española y toda la región de Andalucía quedó completamente suspendida hasta nuevo aviso. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España inició las pesquisas técnicas para esclarecer los motivos del choque y deslindar las responsabilidades correspondientes.

La cancillería mexicana reiteró que continuará en estrecha coordinación con las instituciones de salud y de seguridad públicas del gobierno español para localizar al connacional desaparecido y otorgar todo el auxilio consular necesario a los afectados.