Alumna sufre quemaduras tras incendiarse su vestido en festival de Día de Muertos

PACHUCA, Hidalgo — Una estudiante de segundo año de educación secundaria sufrió quemaduras de gravedad tras incendiarse de manera accidental el vestuario que portaba durante el desarrollo de un festival escolar por las festividades del Día de Muertos en el municipio de Huasca de Ocampo, confirmó la autoridad educativa de la entidad federativa.

El incidente se registró en el momento en que la menor se encontraba sobre el escenario del plantel educativo participando en la presentación conmemorativa junto con sus compañeros de aula. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar del suceso, la indumentaria de la estudiante —la cual fue confeccionada de manera artesanal con hojas secas de maíz utilizadas para envolver tamales— prendió fuego de forma repentina tras aproximarse a la zona de una ofrenda tradicional que disponía de veladoras encendidas.

Acciones de la comunidad escolar

Al percatarse de la emergencia, alumnos y docentes del colegio actuaron de inmediato para auxiliar a la joven intentando sofocar la conflagración con sus propias prendas de vestir. Las llamas fueron extinguidas por completo minutos después gracias a la intervención del personal presente en la explanada, que le arrojó una cubeta con agua. Debido a la severidad de las lesiones presentadas en gran parte de su cuerpo, la menor fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la región para recibir la asistencia médica especializada.

Solicitud de apoyo económico

A través de publicaciones en plataformas digitales de amplio alcance, los familiares de la menor afectada solicitaron el apoyo económico de la ciudadanía, argumentando que los costos del tratamiento de recuperación superan ampliamente sus posibilidades presupuestales. En el mensaje difundido por la familia de la paciente, señalaron además que el estado de salud de la adolescente permanece en calidad de delicado debido a la extensión de las afecciones cutáneas.

Investigación de las autoridades

En respuesta a los acontecimientos ocurridos dentro de las instalaciones escolares, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió una tarjeta informativa en la cual afirmó que la prioridad de las autoridades es la atención médica integral de la alumna y el acompañamiento a sus parientes directos. La dependencia estatal anunció la apertura de un procedimiento de investigación para precisar las circunstancias del evento, determinar eventuales responsabilidades e implementar medidas preventivas estrictas.

Finalmente, la representación del sector educativo estatal enfatizó que la totalidad de los planteles de la entidad deben acatar sin excepción los lineamientos vigentes en materia de gestión de riesgos y protección civil, los cuales establecen disposiciones orientadas a evitar accidentes, entre las que destaca la prohibición expresa del uso de fuego o encendedores durante las actividades académicas o culturales.