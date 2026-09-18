Alumna española murió 'en un forcejeo por robo', afirma gobernadora de Morelos

CUERNAVACA — La gobernadora de Morelos informó que las primeras investigaciones en torno al fallecimiento de una estudiante de origen español señalan que la joven perdió la vida a causa de un forcejeo durante un presunto intento de robo.

De acuerdo con las declaraciones vertidas por la mandataria estatal, los reportes preliminares de la fiscalía sugieren que la víctima fue interceptada por personas armadas. Durante el altercado, la estudiante habría intentado oponer resistencia para evitar el despojo de sus pertenencias, lo que desencadenó la agresión armada que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Las primeras investigaciones apuntan a un forcejeo durante un intento de robo.

Las autoridades locales y de seguridad desplegaron operativos en la zona con el objetivo de dar con el paradero de los responsables del ataque. Asimismo, el gobierno estatal estableció comunicación con las instancias diplomáticas correspondientes para brindar atención y acompañamiento a los familiares de la víctima en los trámites legales y de repatriación.

La gobernadora de Morelos se pronuncia sobre el caso y las acciones de seguridad.

El caso ha generado conmoción entre la comunidad académica y la sociedad civil, quienes han exigido el esclarecimiento expedito del hecho y mayores garantías de seguridad en la entidad. La fiscalía estatal mantiene abierta la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes para deslindar responsabilidades.

La comunidad académica exige justicia y mayor seguridad tras el trágico suceso.