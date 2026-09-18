Detienen al presunto responsable del feminicidio de Karla en Zapopan

ZAPOPAN — Autoridades del estado de Jalisco informaron la detención del presunto responsable del feminicidio de Karla, una joven estudiante de la facultad de medicina que fue localizada sin vida en el municipio de Zapopan.

La captura fue ejecutada por elementos de la Fiscalía Estatal en coordinación con corporaciones de seguridad tras cumplimentar una orden de aprehensión tramitada ante un juez de control. De acuerdo con las investigaciones asentadas en la carpeta correspondiente, el detenido fue identificado como la última persona que tuvo contacto con la víctima antes de que se reportara su desaparición y posterior hallazgo en la zona metropolitana.

La captura del sospechoso

El sospechoso fue detenido tras una orden de aprehensión emitida por un juez de control, lo que permitió a las autoridades actuar rápidamente. La Fiscalía Estatal ha trabajado en conjunto con diversas corporaciones de seguridad para esclarecer este caso que ha conmocionado a la comunidad.

Reacciones de la comunidad universitaria

El feminicidio de Karla provocó movilizaciones de la comunidad universitaria y colectivos feministas en Jalisco, quienes exigieron justicia y el esclarecimiento de los hechos. Las protestas reflejan la creciente preocupación por la seguridad de las mujeres en el estado y la necesidad de medidas efectivas para prevenir la violencia de género.

Proceso judicial

El imputado fue presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente para dar inicio a la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación por el delito de feminicidio y solicitará la vinculación a proceso junto con la medida cautelar de prisión preventiva.