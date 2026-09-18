Inicia registro para la Beca Universal de Educación Media Superior en México
Los estudiantes deben contar con su Clave Única de Registro de Población.
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CIUDAD DE MÉXICO — La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició el proceso de registro para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a las y los estudiantes inscritos en planteles públicos de bachillerato o profesional técnico en el país.
El programa gubernamental busca garantizar la permanencia escolar y evitar la deserción en el nivel medio superior mediante la entrega de un apoyo económico directo a los alumnos. De acuerdo con los lineamientos emitidos por la dependencia federal, el trámite debe ser realizado por el estudiante o por sus tutores legales a través de las plataformas digitales oficiales dispuestas para la captura de datos expedita.
El programa busca garantizar la permanencia escolar y evitar la deserción.
Para completar la solicitud, los aspirantes deben contar con su Clave Única de Registro de Población, una cuenta de correo electrónico activa y la constancia de estudios vigente emitida por la institución educativa correspondiente. Asimismo, las autoridades del sector educativo habilitaron módulos de atención presencial en diversos municipios para auxiliar a los estudiantes que habitan en zonas con baja conectividad o acceso limitado a redes de internet.
Los estudiantes deben contar con su Clave Única de Registro de Población.
La dependencia exhortó a la comunidad estudiantil y a las familias a verificar que los trámites se realicen exclusivamente en los portales institucionales para evitar caer en fraudes o páginas apócrifas. El periodo de recepción de solicitudes permanecerá abierto durante las próximas semanas conforme al calendario oficial establecido por las autoridades educativas.