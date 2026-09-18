Racismo en San Pedro Garza García: clientes de tez morena son rechazados en un bar

SAN PEDRO GARZA GARCÍA — Una intensa ola de indignación se desató en redes sociales tras la difusión de un mensaje atribuido a un exclusivo establecimiento nocturno ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, en el cual se pedía a los clientes evitar acudir acompañados de personas de tez morena.

La filtración de las conversaciones de chat asignadas al personal de relaciones públicas del lugar mostró instrucciones explícitas donde se sugería filtrar el acceso de los asistentes con base en su tono de piel y apariencia física. La situación fue expuesta de manera pública por usuarios de plataformas digitales, quienes calificaron la medida como un acto directo de discriminación, racismo y segregación dentro de la zona metropolitana.

Acciones de la autoridad

Frente a la viralización del caso, colectivos ciudadanos y usuarios de internet exigieron la intervención inmediata de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y de las autoridades municipales de San Pedro Garza García para sancionar al establecimiento. Los denunciantes señalaron que este tipo de prácticas vulneran los derechos humanos fundamentales y el libre acceso a espacios comerciales regulados.

Impacto en la comunidad

El escándalo reavivó la discusión pública en la entidad sobre el perfilamiento racial y las restricciones arbitrarias que aplican diversos establecimientos de entretenimiento en la región. Hasta el momento, las autoridades locales evalúan las acciones legales y administrativas correspondientes ante las denuncias presentadas por la ciudadanía.