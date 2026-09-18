Fiscalía busca 70 años de prisión para El Trompas por feminicidio de Claudia Tocoronte

CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de Justicia busca obtener una pena máxima de hasta 70 años de prisión en contra de un sujeto apodado "El Trompas", señalado como el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tocoronte.

Las autoridades ministeriales informaron que cuentan con elementos de prueba suficientes dentro de la carpeta de investigación para acreditar la responsabilidad del imputado en el delito de feminicidio agravado. De acuerdo con los peritajes e indagatorias del caso, el señalamiento se sustenta en evidencias recolectadas en el lugar de los hechos y testimonios que sitúan al acusado en la escena del crimen.

Acciones de la autoridad

La defensa de la familia de Claudia Tocoronte respaldó la petición de la representación social para que el órgano jurisdiccional aplique la sentencia más severa contemplada en el código penal. Integrantes de colectivos de acompañamiento a víctimas manifestaron su exigencia de que el proceso judicial se conduzca con perspectiva de género y sin dilaciones procesales para garantizar el acceso a la justicia.

Detalles confirmados

El imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras concluye el plazo fijado por el juez para la investigación complementaria. La resolución del caso sentará un precedente relevante en el seguimiento judicial de los delitos de violencia extrema contra las mujeres en la jurisdicción.