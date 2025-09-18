Gobernador de Coahuila anuncia millonaria compra de carbón para apoyar a productores locales

Gobernador de Coahuila contempla millonaria compra de carbón para apoyar a productores locales El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció una nueva licitación para la compra de carbón en la región Carbonífera, con el propósito de fortalecer la economía local y garantizar beneficios tanto a micro como a grandes productores.

El mandatario señaló que el proceso se diseñará bajo un esquema de dispersión de pedidos, con el fin de evitar que solo unas cuantas empresas concentren los recursos y asegurar una participación equitativa de las compañías que cumplan con los requisitos.La licitación contempla la adquisición de diez millones de toneladas de carbón, con un valor estimado de 15 mil millones de pesos. Jiménez Salinas destacó que habrá un programa específico para los micro y pequeños productores, a fin de que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios ni prácticas de coyotaje que perjudiquen a los trabajadores del sector.

El Gobernador subrayó que la Presidenta de México ha respaldado la iniciativa y que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar que el proceso sea justo y transparente."Queremos cuidar especialmente a los pequeños productores, que son la base de la economía en esta región, para que tengan la certeza de que serán tomados en cuenta y recibirán los beneficios sin obstáculos", expresó Jiménez Salinas.

El anuncio, consideró el mandatario, representa una oportunidad histórica para detonar el desarrollo económico de la Carbonífera, al tiempo que genera confianza entre los productores y sus familias de que el esfuerzo local contará con el respaldo de los tres niveles de gobierno.