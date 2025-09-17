Claudia Sheinbaum confirma captura de exsecretario de Seguridad de Tabasco

´Que venga aquí y declare, no importa que fuera de Morena´: Sheinbaum sobre caso de Hernán Bermúdez Requena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue posible gracias a la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las autoridades de Paraguay.

El exfuncionario, acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, fue localizado en territorio sudamericano tras meses de investigación. Ahora, el Gobierno mexicano espera su extradición para que rinda cuentas en tribunales nacionales.

Durante su conferencia, Sheinbaum fue contundente al señalar que ninguna persona está por encima de la ley, sin importar su relación política o pasado institucional.

"Que venga aquí y aquí declare, no importa que fuera secretario de seguridad de un gobernador de Morena", afirmó.

La mandataria reiteró que la política de su gobierno es de cero impunidad, incluso cuando los implicados tuvieron cargos de confianza o cercanía con figuras relevantes de su partido.

SEPARACIÓN DEL CARGO Y VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA

Sheinbaum detalló que Bermúdez fue removido de su puesto a inicios de 2024, tras detectarse irregularidades y presuntos lazos con grupos criminales.

"Es muy importante conocer cómo esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener esos vínculos, y cómo se separa del cargo antes de huir", explicó.

La mandataria insistió en que el caso debe esclarecerse por completo para evitar que altos mandos de seguridad utilicen sus cargos como plataforma de protección a la delincuencia.

INVESTIGACIÓN A CARGO DE LA FGR

El proceso judicial está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que garantiza autonomía en las investigaciones. Sheinbaum subrayó que el Ejecutivo no intervendrá en el curso de las diligencias, aunque insistió en que la ciudadanía merece conocer todos los detalles.

En este contexto, también mencionó al senador Adán Augusto López Hernández, quien ha expresado disposición para colaborar con las autoridades, pues Bermúdez fue su secretario de Seguridad durante su gestión como gobernador de Tabasco.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La presidenta reiteró su compromiso de informar al pueblo sobre cada avance del caso.

"Cero impunidad y que la fiscalía haga las investigaciones que tenga que hacer. Al pueblo de México se le tiene que informar todo lo que se tenga que informar", sostuvo.

La declaración busca enviar un mensaje claro sobre el combate a la corrupción y la delincuencia en todos los niveles de gobierno.