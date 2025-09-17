Ofrecen 5 millones por captura de líder del Cártel de Sinaloa

WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el narcotráfico al ofrecer una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan José Ponce Félix, conocido como "El Ruso". Este individuo es señalado como un alto mando del Cártel de Sinaloa, una organización que ha sido designada como terrorista por Washington debido a su papel en el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Ponce Félix, también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, lidera la facción criminal conocida como Los Rusos, un brazo armado de La Mayiza, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. La recompensa, parte del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), busca debilitar la estructura del cártel. El Departamento de Justicia lo acusa en California de crímenes que incluyen delincuencia organizada, tráfico de drogas y lavado de dinero.

La recompensa de 5 millones de dólares es un paso más en la ofensiva de la administración Trump contra el narcotráfico, en un esfuerzo por combatir la crisis del fentanilo que azota a Estados Unidos. La estrategia no solo se limita a ofrecer dinero por información, sino que también incluye acciones más amplias como las operaciones militares en el Caribe y la oferta de una recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

La captura de ´El Ruso´ representaría un golpe significativo para el Cártel de Sinaloa y su capacidad de operar. La presión de Estados Unidos sobre las organizaciones criminales mexicanas ha aumentado drásticamente, utilizando herramientas financieras y legales para desmantelar sus redes. La ofensiva busca no solo capturar a los líderes, sino también interrumpir la cadena de suministro de fentanilo, una droga sintética que está cobrando miles de vidas en la Unión Americana.