Explosión en Iztapalapa: Fernando Soto Mungía es una de las víctimas

Muere Fernando Soto Mungía, chofer de pipa; ya son 20 muertos por explosión en Iztapalapa.

El último informe de víctimas por explosión en Iztapalapa reporta a 20 muertos, entre ellos Fernando Soto Mungía, el chofer de la pipa que volcó entre los límites de CDMX y Estado de México.

Después de haber sido reportado con 90% de quemaduras en la "superficie corporal", Fernando Soto Mungía, el chofer de la pipa de Gas Silza, murió.

Suman 20 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud de la CDMX dio a conocer la muerte de otra persona tras la explosión de la pipa en el puente de La Concordia de Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre de 2025.

El 16 de septiembre, en el último reporte dado sobre víctimas por la explosión en Iztapalapa, se informó que el chofer de la pipa, Fernando Soto Mungía, murió.

Tras haberse informado que Fernando Soto Mungía tenía 90% de quemaduras en la "superficie corporal", el chofer de Gas Silza murió a los 34 años de edad en el Hospital de Traumatología "Victoriano de la Fuente Narváez" del IMSS.

A pesar de los señalamientos que existieron sobre el chofer de la pipa acusando que manejar a exceso de velocidad causó la explosión en Iztapalapa, ciudadanos apuntan que baches provocaron el accidente.