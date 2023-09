AMLO afirma que no volará sobre el espacio aéreo del Perú para evitar una "majadería"

En su conferencia matutina, el presidente Obrador dio a conocer los detalles sobre su próxima gira por sudamérica, afirmando que este evitará pasar por el espacio aéreo del Perú, afirmando que esto es para evitar una "majadería".

El mandatario se hará presente en Colombia y Chile, pero no sobrevolará el Perú, pues el estado sudamericano declaró a AMLO como persona non grata por su interferencia en los asuntos del país andino tras el fallido golpe de estado de Pedro Castillo.

"Como no queremos que nos hagan una majadería porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile", dijo el presidente.

El mandatario federal dijo que con esta decisión sobre su plan de vuelo, su viaje se ampliará por cerca de una hora, pero justificó que es mejor tomar esta medida para no meterse en "líos".

Sobre los detalles de su vuelo por Sudamérica, el político tabasqueño adelantó que partirá el próximo viernes 8 de septiembre rumbo a Chile, país que preside actualmente, Gabriel Boric Font.