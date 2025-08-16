Miss Guerrero detenida con arma del ejército a días de Miss México 2025

A tan solo unos días del inicio de Miss México 2025, la representante del estado de Guerrero, Isadora Lagos, fue detenida por elementos de la Guardia Nacional mientras circulaba por la Autopista del Sol, rumbo a Acapulco.

La reina de belleza, coronada como Miss Guerrero 2024, viajaba con su escolta el pasado jueves 14 de agosto cuando fueron interceptados en un punto de inspección en la caseta de La Venta. Durante la revisión, las autoridades encontraron en la cajuela del vehículo un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, acompañada de dos cargadores y 35 cartuchos útiles.

Ni Lagos ni su acompañante pudieron presentar documentos que acreditaran la legal posesión del arma, motivo por el cual fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se definirá su situación legal en los próximos días.

El caso ha llamado la atención no solo por la naturaleza del hallazgo, sino también por el contexto: Isadora Lagos está programada para participar en el certamen nacional Miss México 2025, que arranca el próximo 20 de agosto. Su detención ha generado incertidumbre sobre su posible participación en el evento.