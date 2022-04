AMLO asegura nacionalización del litio si no pasa reforma eléctrica

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmo que presentará una iniciativa que modifique la ley minera para asegurar que el litio sea de la nación

"Si se llevara a cabo una traición tenemos el recurso de la reforma de la ley minera, que no necesita de dos terceras partes, es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación", afirmó en su conferencia de prensa diaria.

"En caso que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, quiero que sepan que de todas maneras no van a poder disponer del litio, porque de eso no se habla, pero eso les importa mucho... que no se estén haciendo ilusiones, el litio va a seguir estando en el mercado, expuesto a que se apropien de este mineral estratégico".

Con información de EXCELSIOR