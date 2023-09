AMLO confirma que López-Gatell busca candidatura y que "él va a despedirse"

- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, va a despedirse del cargo para contender por una candidatura, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario informó que en total son "como 10" los funcionarios públicos que le han dicho que quieren una candidatura de elección popular, entre ellos López-Gatell.

El que aspira a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno, ya me han notificado algunos que van a retirarse, como 10. Me dijo el doctor López-Gatell", confirmó.

El Presidente agregó que "yo creo que él va a despedirse", al ser cuestionado sobre las aspiraciones del subsecretario a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Primero agradecerles a todos, imagínense lo que me han ayudado todos, son buenos servidores públicos en momentos muy difíciles. En el caso de Hugo López-Gatell, aquí dando la cara y un profesional de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie", indicó.

Además del subsecretario de Salud, el mandatario confirmó que Rocío Nahle, secretaria de Energía, también tiene aspiraciones a un cargo de elección popular.

Es de dominio público. Ayer me mandó muestras de la gasolina que se está produciendo en Dos Bocas...si ellla tiene ese propósito adelante, que le vaya muy bien, es de primera, una mujer con principios, honesta, trabajadora", dijo.