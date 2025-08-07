Luisa María Alcalde llama a evitar lujos

CIUDAD DE MÉXICO — Tras la polémica desatada en redes sociales y medios de comunicación por el viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente y actual secretario de Organización de Morena, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, hizo un llamado público a los militantes a evitar los lujos y actuar con congruencia frente al pueblo que representan.

Durante una conferencia de prensa este 7 de agosto, Alcalde reiteró el principio de la "justa medianía", asegurando que, aunque no se trata de un delito ni de corrupción, el comportamiento de los dirigentes debe estar alineado con los valores fundacionales de Morena. "Aunque se tengan recursos para ponerse ropa muy cara... no hacerlo porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo", declaró.

El viaje de López Beltrán fue duramente criticado por simpatizantes y opositores, quienes consideraron que el gasto y el destino del viaje contrastan con la narrativa de austeridad que ha caracterizado al movimiento desde su fundación. Aunque el dirigente afirmó que cubrió los costos con recursos propios, las imágenes difundidas generaron molestia por la ostentación y el contexto político actual.

Alcalde aseguró que los ataques forman parte de una "campaña sucia" impulsada por la derecha, que busca equiparar a Morena con los partidos tradicionales. Sin embargo, aceptó que la percepción pública es fundamental. "Si dañamos al partido, ¿qué le queda de alternativa a este país?", advirtió, en alusión al posible retorno de fuerzas como el PRI o el PAN si Morena pierde su legitimidad ante la ciudadanía.

La dirigente subrayó que no se trata de prohibir viajes o limitar la vida privada de los miembros del partido, sino de hacer un llamado a la congruencia política y ética. Reiteró que el movimiento debe distinguirse por sus valores y no solo por sus discursos.