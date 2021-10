AMLO envía reforma eléctrica al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este viernes que el jueves se envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma eléctrica.

"La iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular", dijo en la conferencia matutina.

La iniciativa de reforma en materia eléctrica que envió @lopezobrador_ a la Cámara de Diputados propone que la @CFEmx tenga el 54% del mercado y que el 46% corresponda a particulares. Además, plantea que la explotación del litio corresponda únicamente a la nación. pic.twitter.com/Ax3Bqr1ueX — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 1, 2021

"Estamos tratando de resarcir la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle sus lugar a la Comisión Federal de Electricidad, se decide que va a tener el 54 por ciento del mercado y el 46 por ciento se va a conservar para las empresas particulares, que haya una verdadera competencia, que no había", indicó el mandatario federal.

Agregó que en esa misma iniciativa se aborda el tema de la explotación del litio, que "solo va a poder hacerlo la nación, es decir, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo es de los mexicanos, de la nación".