Claudia Sheinbaum condena muertes de migrantes en centros de detención ICE

Condena Sheinbaum muertes de mexicanos en centros de detención de ICE. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación por el incremento de fallecimientos de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al señalar que la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos continúa siendo una prioridad para su gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que, aunque la relación bilateral con Estados Unidos mantiene canales de diálogo y cooperación, existen temas sensibles en los que ambas naciones mantienen diferencias. Entre ellos destacó las condiciones en los centros de detención migratoria y las recientes muertes registradas en esas instalaciones. Sheinbaum informó que la administración federal ha mantenido comunicación con autoridades estadounidenses a través de la vía diplomática y ha solicitado la intervención de la red consular mexicana para supervisar la situación de los connacionales detenidos. Asimismo, pidió a los consulados reforzar la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que permanecen bajo custodia migratoria.

Acciones de la autoridad

Las declaraciones surgen luego de que un informe elaborado por las organizaciones Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentara 52 fallecimientos en centros de detención del ICE durante el actual periodo presidencial de Donald Trump. El reporte también señala un crecimiento significativo en la población detenida, que pasó de aproximadamente 40 mil a más de 71 mil personas, acompañado por un aumento considerable en la tasa de mortalidad dentro del sistema migratorio estadounidense.