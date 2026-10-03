Andy López Beltrán da un paso rumbo a 2027; se registra en Morena por un distrito de Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán confirmó su incorporación al proceso interno de Morena rumbo a las elecciones federales de 2027, al registrarse como aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el Distrito 6 federal de Tabasco.

El anuncio fue realizado el 1 de octubre mediante sus redes sociales. Desde Tabasco, López Beltrán señaló que continuará recorriendo comunidades y realizando visitas casa por casa como parte de sus actividades políticas. Entre los sitios que mencionó se encuentran Río Tinto Tercera Sección y Alvarado Jimbal, en Centro, además de Tequila Primera Sección, en Jalapa.

El registro corresponde, en esta etapa, a la coordinación de los comités de Morena en el distrito y forma parte del proceso interno del partido. El Distrito 6 federal de Tabasco comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Con esta inscripción, López Beltrán avanza en su intención de buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Su registro ocurre después de que en mayo dejara la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para buscar participar en el proceso por el Distrito 6.

El contexto de los señalamientos en Estados Unidos

El anuncio también se produce días después de que The New York Times publicara información sobre señalamientos relacionados con López Beltrán. De acuerdo con ese reporte, al menos dos agencias de seguridad de Estados Unidos estarían analizando acusaciones sobre posibles vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

La información, citada por El País, señala que las indagaciones todavía no se habían convertido en investigaciones formales.

Por ahora, el registro ante Morena representa el paso de López Beltrán dentro del proceso interno para definir a quienes buscarán las candidaturas del partido rumbo a las elecciones federales de 2027.