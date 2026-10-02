Detienen a Miguel Ángel Solano Ruiz en Zapopan por huachicol

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Capitán Sol, Sol o Mike, fue detenido este viernes en Zapopan, Jalisco, luego de permanecer prófugo durante meses por una orden de aprehensión relacionada con una investigación por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

¿Quién es Miguel Ángel Solano Ruiz?

Solano Ruiz, nacido en 1978 en Totolapan, Veracruz, es capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, durante su carrera ocupó cargos relacionados con inteligencia y con el cuartel general del Alto Mando, antes de retirarse en febrero de 2018. Además de Capitán Sol, en documentos relacionados con la investigación aparece identificado como NK, MK, KM y Mike.

La FGR lo investiga por su probable participación en la estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Testigo protegido señala al Capitán Sol como reclutador de marinos

Uno de los principales señalamientos contra Solano Ruiz proviene de un testigo protegido identificado con el nombre clave "Santo", cuyo testimonio forma parte de la investigación de la FGR. Según lo reportado por El País y El Universal a partir de la investigación, "Santo" señaló que el llamado Capitán Sol tenía como función reclutar o incorporar a marinos en activo y retirados para participar en la estructura investigada. También habría utilizado sus contactos para colocar personal en posiciones estratégicas de aduanas marítimas en Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.