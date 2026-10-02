Francisco N enfrenta cargos de extorsión en San Martín de las Pirámides

Vinculan a proceso a exalcalde de San Martín de las Pirámides por extorsión

Francisco "N" fue detenido en un operativo de pago controlado en Tecámac; un juez le impuso tres meses de investigación complementaria

Un juez vinculó a proceso a Francisco "N", exalcalde de San Martín de las Pirámides, por su probable participación en el delito de extorsión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) documentara una presunta exigencia de dinero a una mujer a cambio de no difundir fotografías y videos personales.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, los hechos comenzaron el 9 de febrero de 2026, cuando la víctima recibió diversos mensajes a través de una aplicación de redes sociales.

Según la FGJEM, Francisco "N" le habría exigido una cantidad de dinero bajo la condición de no publicar las imágenes y videos personales. Las comunicaciones entre ambos continuaron durante los meses siguientes.

Detención del exalcalde en operativo de pago controlado

La Fiscalía señaló que el 10 de agosto el exfuncionario presuntamente volvió a contactar a la víctima para acordar el lugar y la hora en que se realizaría la entrega del dinero.

Ante esta situación, la FGJEM implementó un operativo de pago controlado en un domicilio ubicado en el municipio de Tecámac.

El 11 de agosto, la víctima acudió al sitio acordado y entregó el dinero al investigado. En ese momento, agentes de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Francisco "N" en flagrancia.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido como penal de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.