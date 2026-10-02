Aryna Sabalenka derrota a Renata Zarazúa en el China Open 2026

Renata Zarazúa queda fuera del China Open tras caer ante Aryna Sabalenka

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del China Open 2026 luego de perder ante la bielorrusa Aryna Sabalenka por parciales de 6-1 y 6-3 en la ronda de 64 del torneo disputado en Pekín.

Sabalenka, ubicada en el segundo lugar del ranking mundial de la WTA, impuso condiciones desde el comienzo del encuentro. Con un juego agresivo desde el fondo de la cancha y presión constante sobre el servicio de la mexicana, logró llevarse el primer set por 6-1.

Dominio de Aryna Sabalenka

La bielorrusa también destacó por su potencia ofensiva, al registrar 36 tiros ganadores y completar el partido en apenas 62 minutos.

Para el segundo set, Zarazúa, número 94 del mundo, mostró mayor resistencia y consiguió prolongar varios intercambios. Sin embargo, Sabalenka aprovechó los momentos decisivos y terminó cerrando la manga por 6-3.

Con este resultado, la mexicana se despide del torneo de Pekín, mientras Sabalenka avanza a la siguiente ronda del China Open 2026.