Congreso de Oaxaca aprueba desaparición de poderes en Juchitán tras detención de su alcalde

El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza, luego de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, quien se desempeñaba como presidente municipal y fue acusado de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado.

La decisión fue respaldada por 35 votos a favor y ninguno en contra, durante una sesión extraordinaria que tuvo una duración aproximada de 20 minutos. La determinación ocurrió después de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, solicitara al Congreso intervenir ante la situación que atraviesa el municipio.

¿Qué cuestionó la diputada Morlán?

Antes de la votación, la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Morlán, cuestionó el hecho de que las autoridades no hubieran detectado previamente las presuntas irregularidades relacionadas con el alcalde. La legisladora señaló que Miguel Sánchez participaba en mesas de seguridad en las que se abordaban operativos y acciones para el Istmo, por lo que preguntó cómo fue posible que su situación no fuera advertida. "El gobierno, ¿dónde estuvo? Tiene mucho que explicar", cuestionó Morlán.

La diputada también exigió una disculpa del gobierno hacia las personas que fueron víctimas de la inseguridad y la violencia registrada en Juchitán.

La solicitud del gobernador

La desaparición de poderes se produjo después del pronunciamiento de Salomón Jara, quien había anunciado que solicitaría al Congreso estatal tomar esta medida ante la situación que enfrenta el Ayuntamiento. El gobernador sostuvo que Juchitán de Zaragoza atraviesa circunstancias que requieren decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno.

Tras la aprobación, Jara señaló que designará a un encargado de despacho para hacerse cargo temporalmente de la administración municipal.

¿Qué implica la desaparición de poderes?

Con la medida aprobada por el Congreso de Oaxaca, el Ayuntamiento de Juchitán queda formalmente disuelto y sus integrantes son destituidos tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano. La conducción del municipio queda de manera temporal en manos del gobierno estatal, que deberá establecer un encargado o consejo municipal para mantener el funcionamiento de la administración. La medida busca evitar que Juchitán quede sin conducción y permitir que continúen los servicios básicos y las acciones relacionadas con la seguridad mientras se define quién estará al frente del municipio.