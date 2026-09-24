Juan Francisco Vera renuncia a la FGR Guanajuato tras caso de 59 millones de litros de combustible

Juan Francisco Vera habría renunciado a la FGR Guanajuato tras caso de 59 millones de litros de combustible.

El delegado habría renunciado tras ocho meses en el cargo; el caso del combustible fue atraído por la Fiscalía de Delincuencia Organizada.

Renuncia de Juan Francisco Vera Ayala

La salida fue dada a conocer este miércoles y, posteriormente, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Jesús Padilla, director de En Línea Guanajuato, afirmó que el propio Vera Ayala le confirmó que presentó su renuncia después de permanecer aproximadamente ocho meses al frente de la representación de la FGR en la entidad.

«Pues efectivamente, ayer pude o me confirmó de forma directa Juan Francisco Vera Anaya que ya, dice él, él renunció a su cargo de delegado de la Fiscalía General de la República tras estas investigaciones, como bien lo comentabas, él reconoce que es por este hecho, aunque no explica mayormente los motivos. Dice que en su momento lo hará, pero por lo pronto ayer fue su último día como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato», declaró Padilla.

VERA AYALA habría señalado que el asunto fue 'más que jurídico'.

Declaraciones sobre el caso de combustible

Durante la entrevista, Padilla explicó que solicitó una entrevista con Vera Ayala, pero el funcionario le indicó que debía presentarse en las oficinas centrales de la FGR para formalizar su salida y que, por el momento, no tenía autorización para hablar públicamente sobre el caso.

El periodista relató que el exdelegado únicamente le habría enviado un mensaje en el que señaló que el asunto era 'más que jurídico, algo político', sin proporcionar mayores detalles.