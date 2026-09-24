Estos son los 13 alcaldes detenidos en funciones durante el gobierno de Sheinbaum

La captura de Miguel Sánchez Altamirano se suma a una lista de 13 presidentes municipales detenidos en funciones desde noviembre de 2024.

Los presidentes municipales detenidos pertenecen a distintas fuerzas políticas y han enfrentado investigaciones por delitos que van desde extorsión, abuso de autoridad y corrupción hasta delincuencia organizada, secuestro, homicidio y presuntos vínculos con grupos criminales.

La mayoría de los casos se relaciona con investigaciones desarrolladas bajo la denominada Operación Enjambre, aunque también existen detenciones derivadas de investigaciones específicas en distintas entidades.

Alcaldes detenidos en funciones

DE AMANALCO A JUCHITÁN: 13 ALCALDES DETENIDOS.

Caso de María Elena Martínez Robles

El primer caso registrado durante la administración de Claudia Sheinbaum ocurrió el 29 de noviembre de 2024, cuando María Elena Martínez Robles, entonces presidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue detenida durante la primera fase de la Operación Enjambre.

Las autoridades la señalaron por presuntos vínculos con La Familia Michoacana y por su presunta responsabilidad en el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer.

Posteriormente, un tribunal la sentenció a 70 años de prisión por homicidio calificado, por lo que se trata del único caso de esta lista que, hasta el momento del recuento, cuenta con una sentencia condenatoria firme.