Sheinbaum desvincula detención de alcalde de Juchitán del ataque contra Elvis Guerra

Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, no está relacionada con la agresión que sufrió el establecimiento de Elvis Guerra, diseñadora del vestido que utilizó la mandataria durante el Grito de Independencia.

Durante su conferencia mañanera realizada desde Tabasco, Sheinbaum explicó que las autoridades ya tenían abierta una investigación contra el alcalde por presuntos vínculos con el crimen organizado antes de que ocurriera el ataque contra el negocio de la diseñadora.

"La detención del presidente municipal de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía", señaló la presidenta, quien insistió en que ambos acontecimientos no tienen relación pese a que la captura ocurrió pocos días después de la agresión.

Sheinbaum agregó que, cuando existen pruebas sobre posibles vínculos de un funcionario con el crimen organizado, la detención debe realizarse sin importar el partido político al que pertenezca.

¿Qué declaró Sheinbaum sobre la reunión con Elvis Guerra?

La presidenta también habló sobre el encuentro que sostuvo con Elvis Guerra el miércoles pasado en Palacio Nacional. La reunión ocurrió después de que la diseñadora hiciera pública la agresión contra su establecimiento en Juchitán.

Sheinbaum explicó que, tras conocer la denuncia pública, buscó personalmente reunirse con Guerra. En el encuentro también estuvo presente Omar Harfuch, secretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con la mandataria, la diseñadora les explicó durante la reunión lo ocurrido en Juchitán y las circunstancias que había vivido tras la agresión.

Acciones de la autoridad en Juchitán

Sheinbaum presentó la detención del alcalde como parte de la política de cero impunidad y señaló que mantiene comunicación con el gobernador de Oaxaca para que Juchitán pueda contar con su presidente municipal lo antes posible.

La mandataria reiteró que la captura de Miguel Sánchez deriva de una investigación que ya estaba en curso y no del ataque sufrido por Elvis Guerra.