Grupo LEGO ampliará su planta en Nuevo León y creará nuevos empleos

El Grupo LEGO anunció este jueves una nueva inversión de 400 millones de dólares en México, destinada a ampliar sus operaciones industriales en Nuevo León, proyecto que contempla la creación de aproximadamente mil 300 nuevos empleos y que se desarrollará de manera gradual hasta 2029. El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y directivos de la compañía, entre ellos Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO.

Nuevas instalaciones para aumentar la capacidad

La inversión, equivalente a alrededor de 8,600 millones de pesos, estará concentrada en el complejo que la compañía opera en Ciénega de Flores, Nuevo León, una de las instalaciones estratégicas de LEGO para sus operaciones de manufactura.

De acuerdo con la información presentada por la empresa, los recursos serán utilizados para desarrollar nueva infraestructura industrial, entre la que se contempla un edificio destinado al empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

La expansión permitirá a LEGO incrementar su capacidad de producción y almacenamiento, al mismo tiempo que busca hacer más eficientes sus procesos de distribución y logística.

Nancy Sánchez Moya explicó que el proyecto responde al crecimiento que ha registrado el negocio de LEGO y a la necesidad de fortalecer las cadenas productivas y logísticas de la compañía.